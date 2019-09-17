節目主持人彭文正連日追打總統蔡英文英國博士學歷，總統府發言人日前表示，向台北地檢署追加告訴彭文正涉嫌妨害名譽。但彭文正不但不怕，還在Youtube節目中說，總統府提告給他們增加了非常多的能量，他每天都會提小英的論文門，一路講到明年1/11也不會停。桃園市議員詹江村則在臉書表示「別再叫我追蔡英文的論文，那是彭文正的戰場」。

資深媒體人彭文正緊咬蔡英文總統偽造學歷，日前宣布籌組「倫敦5天4夜蔡同學論文聞香團」後公布行程，包括拜訪倫敦政經學院、召開國際記者會、並向法院正式提告。總統府也表示，蔡總統的論文與學歷都真實無誤，也已對彭文正提告，就讓司法來釐清。

對於許多「村民」對蔡英文總統的論文門大感興趣，桃園市議員詹江村昨在臉書說「別再叫我追蔡英文的論文，那是彭文正的戰場，我們沒有必要介入，萬一蔡英文最後選前之夜拿出論文，我們剛好一槍斃命！」

網友留言「村長說的對，讓獨派去追論文就好了，不能落入圈套裡」、「沒錯，小心！獨派還是綠色的」、「有早就拿出來秀了」、「咱們少去管綠營的内鬥!不爽時用針搓一下就好!」、「真的要提防綠黨的奧步。」、「+1不如打私煙人贓具獲。」、「村長真是睿智👍私菸明文規定反而都轉移焦點石沉大海了」。

(中時電子報)