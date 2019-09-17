黑豆大福。（周麗蘭攝）

黑豆粽子。（周麗蘭攝）

黑豆雜糧麵包。（周麗蘭攝）

西螺鎮農會新推出的熟黑豆，可直接打成豆漿。（周麗蘭攝）

這滿滿一桌都是以黑豆為原料的產品。（周麗蘭攝）

西螺鎮農會17日舉辦黑豆推廣活動，呼籲國人多多愛吃。鎮農會17日舉辦黑豆推廣活動，呼籲國人多多愛吃。（周麗蘭攝）

政府鼓勵農民種植灌溉需求量小的黑豆、黃豆等雜糧，不料去年全台生產量大增，但配合使用的廠商有限，有些農民甚至降價拋售，西螺鎮生產的黑豆也囤積不少，鎮農會17日舉辦黑豆推廣活動，呼籲國人多多愛吃。

台灣每年進口280萬公噸大豆（包括黃豆、黑豆），台灣本地種植比例僅0.01％，政府從2015年起鼓勵稻農轉作非基改的黃豆、黑豆，一公頃補助4.5萬元；2017年再提高至6萬元。

雲林高鐵沿線地層下陷嚴重，縣府積極推廣種植灌溉水量較小的雜糧，西螺鎮是釀造醬油的故鄉，西螺鎮農會成立一班黑豆產銷班，班長蔡財興帶領班員契作種植黑豆，今年面積約120公頃。

蔡財興表示，2018年種植面積一度多達140公頃，去年風調雨順產量大增，但配合使用的廠商有限，導致全台各地種植黑豆的農民降價求售，西螺鎮黑豆到目前也還囤積100多公噸。

蔡財興說，台灣本產的黑豆新鮮、品質優良，比起需要船運的進口豆子好太多，因台灣土產黑豆銷售都是經過產地直銷，市面上幾乎買不到，所以只能賣力找家工廠，西螺的黑豆大多製成醬油、豆漿、豆腐。

西螺鎮農會總幹事廖錦富表示，支持在地種植的黑豆，農會採購120公噸有產銷履歷的黑豆，在今年中秋節推出應景的「郁久品」醬油1萬瓶，口碑相當好，目前只剩幾千瓶。

廖錦富說，為解決黑豆生產過剩問題，農會也加工製成「穗美人」品牌黑豆漿，在全台農會超市上架，希望全台民眾多多愛喝。

西螺農會也研發真空包裝的熟黑豆，可直接打成黑豆漿，也可加入菜餚作成黑豆甜米糕、黑豆大福、雜糧麵包、黑豆豬腳、蜜黑豆、和風沙拉、黑豆粽、黑豆花捲。

(中時 )