麻辣天后利菁主持東風新節目《WOMEN說》今首次開放媒體探班，恰好她剛跟「同學」韓國瑜從高雄回來，又碰上郭台銘宣布不選、呂秀蓮宣布參選這時事題，她借用韓的比喻說：「一條龍飛了，變兩條鳳，雞都拿去炸了。」並說：「郭先生不選，對國民黨是好事。」

利菁說這次去高雄，跟韓國瑜合作兩支影片，瀏覽量不錯，也見了高雄市前後任觀光局長，討論高雄有什麼觀光可以推展，還吃了牛肉料理，不過離開高雄至今沒再跟韓國瑜私下聯絡，她有感說：「政治把演藝圈版面搶光了，比八點檔還好看。」

利菁為節目大露美胸，誠意十足。（伊林提供）

新節目《WOMEN說》由伊林娛樂製作，請到許多模特兒上節目走大秀，利菁今天就展現十足誠意，大方露兩半球、全背，她表示：「該貼的都有貼，衣服沒有尺度，以澎湃為主。」她稱節目沒有收視壓力，主要的是口碑跟靠置入，現在品牌置入都排滿了。

節目固定班底找來美學大師李明川，美妝網路紅人鄭雅勻，以及讓姊姊們臉紅心跳的小鮮肉王碩瀚與陳信維，李就說節目上大家各司其職，他負責輔助利菁並把關置入產品，而鄭雅勻則分享網路彩妝流行趨勢，利菁則整合兩者拿出購物天后的主持實力，帶觀眾看看流行趨勢。

(中時 )