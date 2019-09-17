行政院長蘇貞昌今天到立法院施政報告，遭國民黨立委杯葛。行政院發言人Kolas Yotaka表示，台灣「被斷交」第二天，在野黨就以「中共代理人」法杯葛議事，連帶使新式戰機採購案「被延宕」立院議事「被空轉」，這是在幫哪一國。

Kolas以「守護中華民國」？為題在臉書貼文，說今天9月17日，是中華人民共和國政府挖我邦交國，致索羅門群島與我斷交的第二天，中國要以斷我外交關係的手段逼台灣接受「一個中國、一國兩制」。國內許多民眾對「被斷交」的結果感到痛苦、羞辱、挫折、憤怒。

Kolas說，沒想到立法院開議，KMT立委一早霸占主席台，竟然是以要求民進黨立院黨團「撤中共代理人惡法」為藉口，不讓行政院長施政報告。KMT不要台灣政府管制「中共代理人」，說它是打壓台商的「惡法」。 (該版本從來沒說台商=中共代理人，KMT竟可扭曲原意至此)這是在幫哪一國。

她表示，不能施政報告不打緊，影響更大的是立法院原本排定要在今天完成一讀的「新式戰機採購特別條例」草案無法順利完成，導致審查特別條例與特別預算的時間不得不「被延宕」。政府多次表示，買戰機是為了防衛、維繫台海和平，因為中國不只軍機繞台航行次數越來越頻繁，今年3月更蓄意越過海峽中線，嚴重威脅我國防安全。

Kolas並指，「新式戰機採購特別條例」草案通過後，政府才能依法編列預算，採購美國同意售給我國的66架戰機，但今天卻被KMT以要求民進黨團「撤中共代理人惡法」杯葛議事進行，延宕立法「被空轉」。這是在幫哪一國？

(中時 )