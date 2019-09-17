蘋果及業界均對此次發表的iPhone11系列銷售預期較低，但沒想到此次預售成績可說是出乎意料。從京東和天貓公布的預售數據來看，新一代iPhone並沒有因為缺席5G受到冷落，反而受到用戶的追捧。

京東公布數據顯示，僅5分鐘iPhone11 Pro系列新品便宣告售罄，整體來看，蘋果新機預售量較去年同期增加了480%，京東官網上目前iPhone11綠色版（64G、128G）、iPhone11 Pro夜幕綠（512G）均已顯示無貨。

天貓公佈數據同樣令人意外，開賣當晚，夜幕綠iPhone11 Pro數度被搶空，蘋果官方旗艦店連夜補貨多次，與去年的iPhone XR相比，iPhone 11當天的預售量較去年同期增長335%。

之所以iPhone新品能在預售階段就賣得這麼好，與其「降價」策略不是沒有關係。天風國際16日發布最新報告指出，與美國市場相比，iPhone11在大陸市場的需求較為強勁有三個原因，第一，對iPhone6、iPhone6s、iPhone7系列的用戶來說，iPhone11是較好的升級選擇；iPhone11售價降至5499元起（人民幣，下同），接近價格「甜蜜點」，以及24個月免利息分期付款都降低了購買門檻。

而此次蘋果新機預售超出預期，是否會對大陸國產新機銷售造成衝擊？市場研究機構Counterpoint研究總監閆占孟表示，預售超出預期在預測範圍內，相較其他國家而言，蘋果產品在大陸市場銷售，（消費者對）價格是最敏感的。蘋果新機能賣到5千多元的入門價格，可以說是非常實惠，會有很多人搶購，至少有一部分忠誠用戶會搶購，就算沒有5G，因為很多用戶都知道現在5G還不是那麼成熟。

閆占孟認為，蘋果預售超出預期必然會對一些大陸廠商的新機銷量造成衝擊，這是正常的，而大陸手機廠商也會採取應對策略，以鞏固自己的市場占比。

(旺報 )