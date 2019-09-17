李連杰一頭黑髮逆齡回春。(圖／翻攝自微博)

56歲「功夫皇帝」李連杰，近年飽受甲狀腺功能亢進症所苦，之前多次被拍到蒼老駝背、如80歲老翁模樣，不過近日他現身「電影小鎮」，看起來精神奕奕，整個人狀態很好，一頭黑長髮更是讓他逆齡回春不少。

李連杰現身參觀「電影小鎮」，被猜測是不是要準備拍攝新電影，而看起來氣色非常好的他，神采奕奕和工作人員聊天，帶著黑色鴨舌帽，頭髮留長了一些，烏黑長髮讓他逆齡回春，雖然身材似乎有些發福，小肚腩微微凸出，但整體狀態還是維持不錯。

(中時電子報)