李連杰神回春 一頭烏黑長髮近照曝光 15:432019/09/17 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 李連杰近照看起來神采奕奕。(圖／翻攝自微博) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 李連杰一頭黑髮逆齡回春。(圖／翻攝自微博) 56歲「功夫皇帝」李連杰，近年飽受甲狀腺功能亢進症所苦，之前多次被拍到蒼老駝背、如80歲老翁模樣，不過近日他現身「電影小鎮」，看起來精神奕奕，整個人狀態很好，一頭黑長髮更是讓他逆齡回春不少。 李連杰現身參觀「電影小鎮」，被猜測是不是要準備拍攝新電影，而看起來氣色非常好的他，神采奕奕和工作人員聊天，帶著黑色鴨舌帽，頭髮留長了一些，烏黑長髮讓他逆齡回春，雖然身材似乎有些發福，小肚腩微微凸出，但整體狀態還是維持不錯。 (中時電子報) #李連杰 也許您會感興趣 推薦閱讀 甄珍聽郭富城歌回春 04:102019/09/15 娛樂新聞 惡劣！ 4歲童遭校逼 不剪髮就穿裙 15:012019/09/16 社會 金門重災區 期待小三通回春 04:092019/09/17 焦點新聞 王祖賢開金口唱「阿彌陀佛」凍齡黑長髮狂飄仙氣 08:302019/09/17 娛樂 娛樂熱門新聞 郭台銘不選了 「這位名嘴」慘遭最速打臉！ - 娛樂 美貌成就一切！子瑜全新造型 震驚百萬人 - 娛樂 周杰倫新歌MV女主角不只空靈超正 辣露八字奶超性感 - 娛樂 謝金燕超高衩裙腿開險露三角地帶 遭酸沒作品罕見動怒了 - 娛樂 談韓國瑜副手人選 吳宗憲笑容帶深意這樣說 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。