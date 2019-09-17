「走過貧窮才知道生活的艱辛！」鄭文燦說，弱勢家庭也存在家庭互動需求。（蔡依珍攝）

9至11月規畫9場園遊會、闖關遊戲、健走及野餐等適合闔家參與的活動。（蔡依珍攝）

桃園在13區各設置1個家庭服務中心，由專業社工提供需求評估，幫助民眾不要落入貧窮或危機，平均每月服務2千案，為了讓更多民眾認識，9至11月規畫9場園遊會、闖關遊戲、健走及野餐等適合闔家參與的活動，將送出兒童版賓士電動車等大獎，歡迎民眾大手牽小手踴躍來參與。

阿滿和丈夫育有5名子女，沒想到突如其來的無薪假讓一家陷入經濟困境，孩子也有發展遲緩的問題，在鄰居介紹下到家服中心求助，社工幫忙轉介勞動局就業媒合、社會局低收申請和親職課程、教育局早療資源等，順利解除一家6口的難關。

桃園市長鄭文燦說，家庭服務中心「以家庭為中心、以社區為基礎」，提供在地、即時及整合性的社福服務，除了針對高風險家庭福利需求評估、諮商關懷、急難救助等服務，也希望促進親子教育、社區互動，並提供法律、理財諮詢、福利事項爭取等，尤其各局處因業務關係可能接觸到許多潛在需要服務的家庭，希望未來能透過雲端資訊系統整合，讓資訊橫向、縱向連結更順暢。

目前桃園13個行政區各建置1處家庭服務中心，配置1百多位專業社工，社會局正研擬在桃園及中壢2行政區再增設1處服務中心，讓服務更到位。

「走過貧窮才知道生活的艱辛！」鄭文燦說，弱勢家庭也存在家庭互動需求，9月起歡樂連3月，透過園遊會、健走、野餐、闖關、兒童劇場等活動，讓弱勢家庭走出家門，也讓更多民眾認識家庭服務中心，本周六和周日分別在楊梅埔心天幕公園和八德豐德公園登場，歡迎親子同樂。

桃家服中心歡樂連3月 送兒童版賓士車。（蔡依珍攝）

(中時 )