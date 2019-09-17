台北市立動物園的無尾熊模樣超可愛，然每次去牠們，無尾熊總是抱著樹幹呼呼大睡的印象…。到底尤加利樹中暗藏了甚麼魔力，能讓無尾熊對它情有獨鍾、一天緊抱近20小時呢？而專吃動物屍體、腐肉，有草原清道夫之稱的「禿鷲」，為何從未食物中毒或感染疾病呢？動物星球頻道《動物奇門功夫》將於9月14日起每周六晚間8點首播，以趣味方式介紹更多動物界的新奇冷知識。

對無尾熊而言，這就是一個天然「大冰棒」呀！（動物星球頻道 提供）

可愛無尾熊，一天的睡眠時間竟高達20個小時，而且睡覺的時候總是抱著「尤加利樹」這個大抱枕？其實無尾熊身體汗腺構造跟狗狗一樣，只有舌頭能散熱，而澳洲的氣候甚至能高達攝氏46度，且水資源在此又相當匱乏，所以牠們抱著尤加利樹這可愛行徑，其實最主要是為了「散熱」，樹木當中的水蒸氣蒸發相較於空氣中慢，尤加利樹的根又能更深地吸收冰涼的地下水，對無尾熊而言，尤加利樹就是一個天然「大冰棒」，為消暑的最佳首選！

禿鷲的胃酸甚至比車電池酸液還酸，腐蝕性很強，不但能溶解骨頭、溶解金屬，也能完全消滅要命的疾病。（動物星球頻道 提供）

有自然界的清道夫之稱的動物禿鷲，牠們以「腐肉」為食，不管動物是生什麼病死的牠們都能通通吃下肚，而究竟禿鷲為甚麼能對疾病免疫，並不被病毒感染呢？秘密就是內臟裡藏著「化工廠」，禿鷲的胃酸是所有動物裡面最酸的，甚至比車用電池的酸液還酸，腐蝕性非常強，不但能溶解骨頭還能溶解金屬，也能消滅要命的疾病病毒，若地球上沒有牠們將病死的動物屍體吃掉，危險的細菌會在屍體上滋生讓其他動物受到感染。因此「禿鷲」對環境是不可缺少的，是地球的終極清道夫！

「禿鷲」對環境是不可缺少的，是地球的終極清潔隊員。（動物星球頻道 提供）

青蛙舌頭捕食技能一流，百發百中，甚至能舉起比自身體重1.5倍的物品；蜘蛛體積愈大壽命愈長，卻有一種身長不過３公分的品種「螲蟷」壽命高達43歲…？動物星球頻道《動物奇門功夫》以趣味方式介紹更多動物界的新奇冷知識。或可上《動物檢定》網頁進行「動物知識大考驗」，看看你對動物瞭解知多少！

(中時電子報)