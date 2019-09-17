國內「3K產業」（危險、辛苦、骯髒），估約5萬8千家，年產值約2兆9千億餘元，為協助改善製程，勞動部從103年至108年每年編列逾千萬元、輔導202家改善，而廠商申請十分踴躍，每年的經費都被用罄，明年將擴編預算達2千萬元用來補助廠商改善設備。

勞動部從103年起針對鑄造業、表面處理業、印染整理業推動輔改善及補助計畫，至今已輔導202家、補助138家、補助經費已逾上億元。

職安署組長許莉瑩表示，3K產業大多屬中小企業，因其工作環境多存在高溫、高噪音及高污染等危害因素，國人多不願屈就3K產業工作，形成產業面臨長期缺工、人才斷層及年齡老化等問題，職安署從規劃設計、施工至完工由專家團隊全方位提供支援，除規劃補助廠房設置安全衛生設備外，更將工作環境髒亂、濕滑、陰暗等問題改善，納入優化工作環境補助項目，補助金額最高可達250萬元。

職安署科長葉沛杰說，目前明年確定要納入僅有印染行業，其他仍要待評估，但因廠商申請十分熱烈，歷年預算皆用罄，目前編列明年預算約2千萬。

(中時 )