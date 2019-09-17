粉絲們期待的「玩具總動員4」睽違九年重磅回歸，為慶祝並迎接這股熱潮，DHC順勢推出聯名商品，結合玩具總動員的人氣角色胡迪、巴斯光年、三眼怪，以手繪插畫的可愛風格置入DHC的經典商品：純欖護唇膏和洗卸淨膚組裡！如同胡迪和他的玩具朋友們一樣，DHC期盼和肌膚建立深厚的情感，為你的肌膚成就最美麗動人的狀態！

需要幫忙時我都在你身邊

DHC純欖護唇膏富含橄欖精華油、蘆薈精華與維他命E等成分，能在唇部形成薄紗般的滋潤薄膜，讓粗乾的雙唇飽滿水潤！純欖護唇膏和雙唇肌膚的感情就樣胡迪巴斯和他的玩具夥伴們一樣親密，遇到任何危險都能即刻救援，給予雙唇最佳的呵護！

純欖護唇膏超狂限定組「經典版+三眼怪版」純欖護唇膏X 2支各淨重1.5g 每組售價700元特價600元

DHCXToy Story純欖護唇膏「經典版」

由胡迪和巴斯光年坐鎮，帶領火腿豬、彈簧狗、抱抱龍和三眼怪們，一起守護主人雙唇肌膚。

純欖護唇膏「經典版」(吳雅媚攝)

DHCXToy Story純欖護唇膏「三眼怪版」

你就是我們的主人，快點來取代爪子老大，讓可愛又可靠的三眼怪們時刻為你的唇部肌膚效勞。

純欖護唇膏「三眼怪版」(吳雅媚攝)

我們永遠相互扶持

卸妝和洗臉的關係有時像胡迪與紅心那樣忠誠、有時又像蛋頭夫妻那般恩愛、甚至像巴斯拯救三眼怪般的正義！

DHCXToy Story洗卸淨膚組 深層卸妝油120ml+純欖滋養洗面乳100g每組售價1160元特價980元

DHCXToy Story洗卸淨膚組(吳雅媚攝)

在深層卸妝油瓶身上就可看到這些角色運用親水性橄欖油精華，奮力清除肌膚毛孔中的殘妝汙垢！

深層卸妝油(吳雅媚攝)

純欖滋養洗面乳的主角是「三眼怪！」三眼怪們最懂得知恩圖報，為了感謝巴斯光年奮力將他們救出，他們化成含有橄欖油精華與蜂蜜的綿密泡沫，奮力將肌膚毛孔中的髒污和老廢角質全數帶走，只留下水潤與光澤！

純欖滋養洗面乳(吳雅媚攝)

(中時 )