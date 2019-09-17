北市衛生局赴轄內各超市、超商、大賣場等處抽驗50件日本進口食品，委託清華大學原子科學技術發展中心放射性核種分析實驗室檢驗食品中輻射殘留量，檢驗結果皆符合規定，另針對40件包裝產品進行標示查核，1件不符規定，已令業者將違規產品標示回收並限期改 正。

北市衛生局表示，此次檢查40件包裝食品標示，其中1件「廣島牡蠣」外包裝標示原產國為日本，未標示「都道府縣」，且外包裝標示有效日期以黏貼方式呈現，不符規定。依食安法可處製造業者或責任廠商3萬元以上300萬元以下罰鍰，目前已通知業者全數回收限期改正。

北市衛生局提醒，參照中央規定，目前日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣生產製造之任何食品，仍維持暫停受理輸入報驗，呼籲業者進口日本食品於中文標示之原產地，應標示至都、道、府、縣名。

另通路業者上架時，應檢視原產地中文標示是否標示至都、道、府、縣名。相關查核結果，可上北市衛生局網站查詢。

(中時 )