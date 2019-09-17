國內上周確診1例家住南部的男性大學生感染麻疹，由於男大生曾去紐西蘭旅遊，因而成為國內第1例來自紐西蘭移入麻疹病例，主因是近期紐西蘭麻疹疫情快速上升且達到高峰，創下1997年以來最嚴重的疫情。

這位20多歲男大生在8月14日至24日與親友至紐西蘭南、北島自助旅行，9月1日發燒，因症狀持續分別於2日、4日與5日至診所就醫，5日晚間出疹後至醫院就醫，由醫院安排住院並通報，經檢驗確診。

由於以往沒有紐國的麻疹警示、流行史，大都以為東南亞國家才有麻疹疫情，疾管署防疫醫師黃婉婷指出，個案第1次就診為感冒，隨後急診就醫誤診為病毒感染，第2次急診才確定是麻疹。

目前個案的症狀改善已經出院在家休養，他在紐西蘭旅遊的同行親友沒有疑似症狀。衛生單位已初步掌握個案接觸者共601人、大部分就醫的接觸者，將監測至9月25日。

今年以來，國內已經累計127例麻疹病例，其中78例為國內感染、49例為境外移入，感染國家以越南、泰國及菲律賓為多。此外，紐西蘭今年截至9月13日麻疹病例數達1275例，最近1周累計165例確診，疫情快速上升。

(中時 )