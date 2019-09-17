屬於ATP挑戰賽的2019高雄海碩網球公開賽，今天在高雄巨蛋進行開幕典禮，並特地為今年特地規劃的特展揭幕，特展提供高雄民眾免費入場，透過精采的故事更加了解海碩網球系列賽。

今天在記者會上，高雄在地出身的台灣目前單打一哥莊吉生，很開心回到家鄉比賽，畢竟一整年下來並沒有太多機會可以在台灣比賽，「覺得很幸運台灣還有海碩這樣的賽事讓選手可以在自己國家比賽，希望自己可以打久一點，能夠有冠軍的話將事再好不過的成績。

曾俊欣(左)和海碩集團董事長韓國福(右)在Q版公仔牆前合影。(陳筱琳攝)

這次主辦單位精心準備海碩網球系列特展，帶著球迷搭上時光機，回顧海碩網球系列賽的精彩時刻，以及幕後推手海碩集團的歷史，更客製化打造歷屆冠軍的Q版公仔，顛覆球迷視覺想像，對於這次特展，已經稍微逛過的莊吉生表示，感覺就像是一個屬於這項賽事名人堂，是一份給選手和球迷的禮物。

邁入第8屆的高雄海碩網球公開賽今年維持ATP挑戰賽最高等級的總獎金15萬美元加住宿招待，也連續第2年使用鷹眼設備，這項室內賽事今年在地墊使用上也參考賽事主題色，換上全新的天空藍地墊，也獲得選手肯定。

高雄海碩網球公開賽將在高雄巨蛋進行到本周日，民眾只要在現場購買商品兌換卷（準決賽、決賽日200元，其餘比賽日100元，國小以下學童免購買兌換券），即可憑兌換券的發票入場，大會為了推廣網球運動、回饋學生族群，9月20日前向大會預約準決賽或決賽大專院校團體入場觀賽，除了可享入場免捐發票，大會更將額外贈送賽事比賽用球100顆，每日限量10組。

(中時電子報)