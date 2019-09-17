2020台灣燈會將於后里森林園區、馬場園區及文心森林公園三地登場。台中市政府觀光旅遊局指出，市府各單位正積極籌備各燈區採購發包事宜，觀旅局主辦的主、副展區共3項標案，分別於9月9日及10日上網公告招標，標案金額總計為新臺幣9600萬，預定於9月27日、10月4日及10月5日開標，歡迎有意願的優質廠商踴躍投標，共同打造璀璨臺中。

觀旅局長林筱淇說，2020台灣燈會在台中，以「璀璨臺中」為主軸規畫主、副展區，主展區自109年2月8日至2月23日於后里花博園區展出，展期共16天，該局公告的「2020台灣燈會-動物狂歡燈區委託專業服務案」，標案展區位於后里馬場園區，以『動物狂歡』為主題。

利用馬場園區原有植被、地貌及建築規畫花燈，呈現出無柵欄的花燈動物園，並以「科技智慧，傳統創新」為主軸，結合傳統花燈工藝與機械動態多媒體，透過動態展演呈現出「藝想世界」的動物狂歡氛圍。

副展區位於南屯區文心森林公園，以「童趣樂園」為主題規畫，自108年12月 21日至 109年2月23日展出，展期共65天，橫跨耶誕節、元旦跨年、農曆春節及元宵節等，並自108年12月21日正式點燈後，每逢假日於圓滿劇場安排精彩表演活動。

觀旅局於此展區特別規畫「2020台灣燈會-生肖故事及節慶燈區花燈設計製作勞務採購案」，將結合「親子歡樂」、「活力宜居」、「生肖故事」及「節慶嘉年華」等豐富元素，規劃各種生動活潑、具互動性的故事場景。此外亦規畫「2020台灣燈會-主題策展燈區花燈設計製作勞務採購案」，期以孩童、歡樂、具國際知名度之童趣角色，打造市中心的兒童森林樂園。

觀旅局強調，此次燈會將有別以往，融合燈區場地環境特色與地景打造與眾不同的燈會，因此廣發英雄帖，邀請全國優質廠商前來投標。各燈區採「準用最有利標」方式辦理，期以公平、公正、公開的程序，遴選到最優秀的策展團隊，共同打造璀璨臺中的傳奇。

歡迎踴躍參與招標案，欲了解詳細招標內容，可至政府電子採購網(http：／／web.pcc.gov.tw／pis／main／pis／client／index.do)查詢下載。如有疑問，請以書面方式洽詢，聯絡方式：臺中市政府觀光旅遊局(臺中市豐原區陽明街36號5樓)

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