林書豪與周杰倫的好交情早已外界所知，周董這次發表新專歌「說好不哭」，沒想到豪哥直接把周董的MV宣傳照改良成「林書豪 說好不哭」，自己也進入主照和周董成為兩大主角。

周懂得這首新歌發布不到一小時就在三大平台熱銷超過200萬張，總銷售金額將近5000萬台幣，可見得周董的人氣在海峽兩岸有多麼的高。

身為周董的「麻吉」林書豪，自然而然地要力挺啦！不過，林書豪這次的方式非常另類，周董原本的MV宣傳照是他一個人帥氣地站在鋼琴前面，畫面一轉林書豪出現在周董的後方，而且是坐在鋼琴上面，宣傳照本來是「說好不哭」，豪哥的另類支持竟是「林書豪 說好不哭」，讓人看得啼笑皆非。

林書豪將這張自製宣傳照放在個人IG上面，並且寫著，「我發誓，你們如果不聽周杰倫的新歌，我會很生氣的。同時我也將力所及的幫助這首新歌，當然，周董也建議我換上黃色背心來拍宣傳照。」

林書豪的這突如其來的搞笑照片，立刻吸引超過10萬粉絲按讚，就連周董也親自留言，直說「哈哈！你變幽默了！」

(中時電子報)