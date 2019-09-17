一名女士偏頭痛長達十年，影響睡眠、工作、情緒等，表達遲鈍，已到身心科就診一年，成大醫院斗六分院神經科醫師蘇慧真確診是慢性偏頭痛，傳統治療不見效，改自費施打肉毒桿菌後竟獲得重大改善。

陳姓女子形容頭痛程度是「兩天一小痛，五天一大痛」，隨天氣變化、工作壓力、月經前後加劇。陳女曾跑診所拿藥，也曾到知名頭痛診所就醫但都未改善，因身心俱疲求診身心科一年，還是沒效。最後求診成大斗六分院神經科醫師蘇慧真，確診是慢性偏頭痛，先採口服偏頭痛預防藥，但密集追蹤並調整藥物半年，頭痛頻率仍未顯著改善，反而因藥物導致體重增加、白天嗜睡。

蘇醫師與病患詳細討論後，陳女同意自費施打肉毒桿菌，一個月後頭痛的嚴重程度改善，可回到職場做輕鬆的工作；4個月後改為規則定期注射治療。蘇慧真醫師表示，偏頭痛盛行率約9.1％，慢性偏頭痛是每月多達15天或以上有類似頭痛的發作，時間長達3個月，有些病患頻繁使用止痛藥，反而導致藥物過量性頭痛。

蘇惠真指出，在大型研究中發現，肉毒桿菌注射後每月頭痛日減少比安慰劑多，規則定期注射治療可更減少頭痛頻率，美國食品藥物管理局於2010年把肉毒桿菌注射列為慢性偏頭痛的第一線治療，台灣也已核可此項治療。

(中時 )