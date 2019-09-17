王世堅：柯文哲想寄生上流 反被放生

對於郭台銘於16日深夜11點發表聲明表示不參與2020連署競選總統，王世堅於今（17）日受訪時說，柯文哲本想寄生上流，沒想到被上流放生。

王世堅指出，郭台銘的聲明在他意料之中，以郭台銘經營這麼龐大的事業，真要參選的話，會營造相當的氣勢，郭台銘應該深知「一鼓作氣、再而衰、三而竭」，所以看他十幾天動作漸趨和緩，可以看出無意參選。而且一道菜再好吃，一熱再熱，就成為餿水。

郭台銘不參選，王世堅認為，首當其衝就是柯文哲，柯文哲本想寄生上流，沒想到被上流放生。柯文哲不是說郭台銘如果參選，幫郭台銘準備2000聯署點？何不自己出來選？夠膽就出來吧！柯文哲本來就沒打算參選，只是藉由郭台銘壯大民眾黨。

柯文哲還說幫郭台銘想口號「台灣重開機」，王世堅也幫柯文哲想好口號：「台灣會當機」，柯文哲就拿去用吧！柯文哲就是騙子，終極目標就是組成詐騙集團。

柯文哲組成民眾黨後，王世堅分析，總統就支持郭台銘，立委就找一些車手啦，柯文哲現在聲望越來越低，黔驢技窮，連車手都快找不到，所以郭台銘幕僚遷戶籍，柯文哲這次徹底被上流放生，被上流耍了，這次台灣民眾黨選情一定奇慘無比，會泡沫化。

(中時電子報)