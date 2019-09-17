乳癌常發生於女性，但不代表男性得以豁免。由於男性容易忽視初期症狀，因此發現時往往都相當嚴重，影響存活率。美國食品暨藥物管理局（FDA）也開始正視這個問題，著手擬定對策，未來有關乳癌療法的臨床試驗計劃，建議將男性納入考慮。

住在美國紐約市的弗林（Jeff Flynn），8年前發現左前胸有一個小硬塊，觸碰時有疼痛感，不過他不以為意。幾個月後，弗林的太太發現他的兩側乳頭凹陷，切片檢查之後，醫生宣告弗林罹患乳癌第四期，已經蔓延到淋巴組織。

「一下子掉到地獄的感覺，我只想到家裡以後怎麼辦？」罹癌的消息讓弗林一度意志消沉。在得知病情之後的1個月，弗林接受左側乳房切除手術、化療和放射線治療，術後服用抗癌藥物。在持續追蹤之後病情穩定，至今未再發現癌細胞，讓他放心迎接66歲生日。

（男性乳癌病例較為罕見，容易為人輕忽，影響早期存活率。圖片來源：pixabay）

「男人怎麼會得乳癌？我根本不相信。」許多人都和弗林一樣的反應，認為乳癌是女性專屬疾病。根據世界衛生組織（WHO）在2018年的數據，乳癌的發生率僅次於肺癌，屬於常見癌症；全球死亡率排名第5，常見於女性，但並不代表男性不會得乳癌。

乳癌是由乳房乳腺管細胞，或是腺泡細胞經由不正常分裂或繁殖而形成的惡性腫瘤。乳房含有豐富血管、淋巴管、淋巴結等，因此乳癌細胞容易擴散到其他器官。

美國疾病控制與預防中心（CDC）的數據指出，美國男性罹患乳癌的比例不到1％，每年10萬人中才有1例。衛福部國健署的統計也顯示類似的結果。

「男性乳癌患者的5年存活率低於女性，女性有83％，男性是74％。」乳房重建醫師陳康寧（Constance M. Chen）說，由於男性乳癌的病例極為罕見，容易被忽視，導致早期確診率較低，發現時病情往往發展到晚期，而且多數病例都出現轉移。根據美國今年上半年的統計數字，男性乳癌的確診病例超過2600名，其中多達500人已病重難以治療。

（乳癌療法包括手術切除、化療和放射線治療，以及抗癌藥物。圖片來源：pixabay）

根據美國Health Line網站報導，男性的乳癌類型主要有以下幾種：乳管原位癌、乳小葉原位癌、發炎性乳癌，以及乳頭及乳暈周邊像皮膚濕疹的柏哲德氏症。原位癌的十年存活率將近100％，前提是病患需配合治療，並定期返院追蹤檢查。

男性乳癌的成因和女性類似，包括遺傳、家族病史，以及家中有男女性曾罹患乳癌。其他可能的罹病原因有：荷爾蒙失調、肥胖、缺乏運動、高脂肪飲食、曾經接受胸部放射線治療等。

有毒環境也可能導致乳癌生成。至今多達37人，他們都是在世貿遺址附近上班，幾乎都是在911攻擊事件的數年後，陸續出現症狀，經診斷後確認為乳癌。（圖片來源：pixabay）

除了上述成因，有毒環境也可能導致乳癌生成。負責治療弗林的醫師指出，弗林的病例相當特殊，因為他沒有乳癌的家族病史或其他高風險因素。罹病的原因，可能和紐約世貿中心遭受恐怖攻擊後、空氣中遺留的有毒粉塵有關。

2001年紐約發生911攻擊，爆炸引起市區建物火燒和倒塌，建材、金屬物和塑料品在高溫焚燒之後產生灰燼，有毒粉塵擴散到空氣中，對居民健康造成極大威脅。

根據受災基金會的調查，像弗林這樣的乳癌男性病患，至今多達37人，他們都是在世貿遺址附近上班，幾乎都是在911攻擊事件的數年後，陸續出現症狀，經診斷後確認為乳癌。

資料來源：Daily Mail、Health Line、The Guardian

(中時電子報)