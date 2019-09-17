日前聲勢看漲的郭柯王聯盟，因鴻海創辦人郭台銘宣布不參加總統連署，而可能喪失能量。台北市長柯文哲表示，既然總統大選回歸藍綠對決的局勢，更凸顯出國會三黨不過半的重要性，台灣民眾黨將成為關鍵少數。

柯文哲17日表示，郭台銘是一個跨國大企業的老闆，應該是一種危機型的處理人物，所以當時認為，如果能在企業界存活下來，總是有一定的實力，柯文哲也相信，這種企業出身的，受意識形態的包袱會比較低。 當時郭台銘表達他想投入大選，特別是在初選之後，柯文哲覺得，如果有人願意出來挑戰這一局，讓台灣有機會跳脫藍綠泥淖，我個人是樂觀其成，所以還特別還替他取了一個口號：「台灣重開機」。

不過，每個人都有他的人情世故，柯文哲指出，郭台銘作為一個跨國企業大老闆，他考慮的層面一定更複雜，我想他還是有很多的包袱，所以當他決定不選，柯文哲也只能表達尊重，也理解將來大家還是會維持合作關係，在每個人的工作崗位上繼續努力。

柯文哲認為，既然這場總統大選，會回歸到藍綠對決的局勢，那就更凸顯我們在國會力求三黨不過半的重要性。目前的執政黨在國會也過半，可是我們看到的是執政毫無顧忌，人事浮濫酬庸，特別在選前太多大撒幣的政策，柯文哲認為這是完全沒有財政紀律，這是目前執政跟國會都過半的一個寫照。

如果民眾黨可以進入國會成為一個關鍵少數，將有幾個好處：

第一，有人在問：「為什麼要組黨？」其實在現行的體制下，要進軍立法院，不得不組黨，特別是不分區立委，所以我們希望成立政黨進軍國會，把民眾黨的價值理念帶進國會，將它推廣跟實踐。

第二，如果民眾黨可以成為一個關鍵少數，至少在不同的議題，跟不同的政黨合作，既可以減少在野黨無理取鬧，不是純粹為反對而反對，也可以避免執政黨肆無忌憚，我們可以做更好的監督。

最後，民眾黨在國會的布局，還是用影子內閣的概念，會提滿34席的不分區立委，能夠當選的就進入國會當立法委員，排在後半段的，就進入國會當辦公室主任，或是幕僚助理，這也是培養下一代的政治人才。

(工商 )