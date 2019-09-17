有旅外市民帶著外國友人到台南孔廟參觀，卻看到孔廟園區環境髒亂，讓人臉上無光。台南市議長郭信良接獲反映後，17日親自前往視察園區周遭，只見人行道上厚厚一層落葉，路旁的植栽也久未打理，蕪雜無章，痛批「丟臉丟到國外去」；文化局得知已立即派人清理。

郭信良表示，擁有300多年歷史的「全臺首學」台南孔廟，可說是台南文化古都的核心，更是世界各國遊客前來台南必遊的景點，市府也常引以為傲。沒想到，當他站在府前路一段與南門路口，看到的卻是滿目髒亂，不禁要質問市府「這就是台南文化首都的門面嗎？」

郭信良呼籲市府團隊應該上緊發條，別再對議會議員們的建言充耳不聞，有任何困難都可以與議會溝通，共思改進之道，不要等到完全失去民心才後悔莫及。

市府回應指出，針對孔廟文化園區環境髒亂一事，文化局已立即派人前往清理；經探究原因，係因該處人行道原本是由忠義國小家長會協助整理，但因權責不清，已有一段時間疏於清理，後續將由文化局、工務局、環保局和孔廟等相關管理單位協調，由專責單位打理。

(中時 )