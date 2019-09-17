全台目前共有55萬多的新住民，取得公民投票資格的外籍、大陸港澳籍人士已逾27萬人，為讓新住民順利參與2012年的大選，移民署17日舉辦「模擬投票體驗」，活動現場設置票匭，由內政部長徐國勇化身選務人員，實際示範如何投下神聖一票，讓新住民學習如何行使公民權益。

移民署統計，全台目前取得歸化的外籍人士共有12萬6,047人，大陸地區取得定居證有13萬1,129人，港澳地區取得定居證有1萬3,243人，早年來台新住民的第二代，也有不少人已長大成年擁有投票權，有鑑於此，中央選舉委員已在官網設置「新住民專區網頁」，提供多國新住民母語，解說台灣的選舉流程，讓不曾在台投票的新住民有所認識。

預計將成為「首投族」的中研院副研究員余文生、越南新住民二代的陳金鈴及原籍越南的陳玉水，17日也到場體驗實際投票狀況，中選會在活動中設置了真實投票票匭的臨時投票所，由內政部部長徐國勇、選委會總幹事藍世聰、移民署長邱豐光擔任「一日選務人員」，引領新住民於3個投票區圈選候選人，現場新住民朋友對民主初體驗都覺得新奇有趣。

徐國勇表示，這次活動主要目的就是，新住民不要因為不知如何投票，放棄自身權益。活動票匭將於18日整天放置於移民署大廳，提供新住民進行「模擬投票體驗」，有興趣的朋友可前往感受真實票匭及選票，體驗行使我國的公民權益。

藍世聰則提醒，新住民朋友記得不要撕毀、帶走選票，不要使用手機，照相機，不要在現場大聲喧嘩及攜帶危險物品，否則違反選舉罷免法第64條裁罰5千到5萬元，此外，將領到的選票攜出場外，也將處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。

(中時 )