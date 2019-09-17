電影《跟你老婆去旅行》集合《比悲傷更悲傷的故事》幕後班底，力邀鳳小岳、陳妍希、張書豪組成浪漫搭檔，預計9月底出發至加拿大拍攝，3人正努力準備角色，自從《愛的麵包魂》、《花漾》後，相隔7年未主演國片的陳妍希特別為新片練習蛋糕烘培：「吃起來簡單的戚風蛋糕一點也不容易，我還要多多練習。」鳳小岳則笑說：「冬天的衣櫃要帶上路。」只有張書豪在密集苦練英文：「要準備很多英文台詞，畢竟自己英文沒有很好。」

陳妍希練作蛋糕。（好好看文創提供）

3位主演都很期待與億萬導演林孝謙、編劇呂安弦合作，鳳小岳笑說：「上一次跟導演交流是10年前，非常期待這次的旅程。」熱愛喜劇的陳妍希在前期準備就深刻感受導演、編劇掌握幽默的能力，另外也表示：「多年前看《艋舺》就希望和小岳合作，和書豪也遺憾錯過合作機會，這次不僅是圓了之前緣分，排練時更被兩人幽默風趣逗樂。」

在《比悲傷》飾演深情男配的張書豪不僅跟林孝謙、呂安弦再度合作，「跟小岳更有《女朋友，男朋友》記憶都回來的感覺，跟妍希則是有終於合作到的感覺。希望我們默契能更上一層樓。」林孝謙表示因為很喜歡《白日夢冒險王》、《享受吧！一個人的旅行》：「想讓觀眾看完《跟你老婆去旅行》也有怦然心動感覺。」該片預計11月下旬殺青，2020年秋季上映。

張書豪和鳳小岳排練劇本。（好好看文創提供）

(中時 )