鴻海創辦人郭台銘16日深夜宣布不參加2020年連署競選總統，在政壇投下震撼彈。前立法院長王金平17日下午拜會台中市長盧秀燕，受訪時回應媒體，對於未來的總統之路，「我走自己的路」；至於國民黨內團結呼聲，他則答覆：「大家繼續看」。
王金平表示，他的團隊很早前就做好國政白皮書及各縣市地方政府建設規劃，將提供給各縣市參考，他很早就與盧市長約好拜會時間，並不受鴻海集團董事長郭台銘宣布不選總統一事所影響及改變。
媒體詢問他未來的總統大選的路，王金平並沒有正面回應，他指出，用他在中央政府幫地方做些規劃，未來與國政連結是好事。
在郭剛宣布退選後，就到台中市府拜訪盧秀燕的行程備受矚目，王金平說，早就安排好見面，未來後續也會對新北市及宜蘭等縣市都會逐一做簡報。至於盧秀燕是否是他未來總統之路的因緣，他則回應：「看你們怎麼看，怎麼解讀！」，大家能在此見面就是因緣。
王金平17日並未登記連署競選總統，對於未來的總統之路，他說：「我走自己的路」；至於目前國民黨內的團結的呼聲，他僅表示，「大家繼續看」。
(中時 )
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