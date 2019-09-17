幸福大樓今天舉行竣工剪綵儀式。(曹婷婷攝)

2016年，0206台南強震，歸仁區幸福大樓慘遭震倒傾斜，7樓瞬間變成4樓，在台南市政府積極協助下，終於順利原址重建，今天舉行竣工剪綵儀式，見證幸福大樓從倒塌後重生、著力甚深的前行政院前院長賴清德，在典禮前低調現身，住戶獻花向他表達謝意，賴隨後離去。

賴清德感謝各界在台南遭遇嚴重地震時伸援手協助，市府團隊也努力克服難關，服務受災市民，也感謝知名建築師與營造廠，以最高規格來幫助居災民重建新居，大家鼎力相助才有今天，他與住戶都很感謝。

幸福大樓有11戶，重建後4戶回家，賴清德到場分享住戶的喜悅，也入屋內觀賞環境，但不希望因他到場，模糊活動焦點，向祝福表達祝福後就離去。住戶黃楷文說，重建一度陷入僵局，若非市府介入協調，工程恐怕仍延宕，回家遙遙無期，感謝當時市長賴清德大力幫忙。

台南市長黃偉哲表示，東區大智、永康維冠大樓將陸續於明年、後年6月竣工啟用，除協助災戶早點回家，也希望重建過程重新恢復都市容貌，縫合居民心中傷痛。

(中時 )