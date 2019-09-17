新傳興業公司董事長紀尚德（右3）帶領團隊捐贈40組可調式書桌。（譚宇哲攝）

新學期剛開始，新北市張姓阿嬤辛苦照顧2個就讀國小的孫子，家中卻連一張讓孩子讀書寫字的書桌都買不起，常讓阿嬤暗自辛酸流淚；新北市府17日上午舉辦了一場捐贈儀式，從事辦公桌椅生產的新傳興業公司一口氣捐贈40組市價40萬元的可調式成長書桌椅，陪伴弱勢孩子成長。

張阿嬤的兒子因做生意失敗，負債上百萬元，媳婦罹癌並已轉移，身體已不勝負荷照顧孩子，張阿嬤昨在蘆洲社福中心主任林玉梅陪伴下參加捐贈儀式，想起家庭遭遇，以及2位孫子求學處境克難，不禁心酸哽咽，激動地代表2位孫子寫下「感謝大家」。

新傳興業公司董事長紀尚德表示，公司創立於1989年，基於回饋鄉里，在板橋郵局企劃行銷科長夏玉梅介紹下，便捐贈40組可調式成長書桌椅給好日子愛心大平台，這些書桌椅可依據孩童的身高調整，3歲到18歲均可適用，桌面有油壓式調節斜度，不僅適合看書、寫字，也可畫畫。

新北市社會局長張錦麗表示，新北市好日子愛心大平台自6月17日啟動以來，獲得社會各界團體、宮廟、企業及善心人士響應，截至目前為止，已媒合1億5960多萬元市值物資，讓更多的弱勢家庭獲得挹注，期待各界持續響應媒合。

(中時 )