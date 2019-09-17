2019花蓮LAVA鐵人三項系列賽的賽道環境相當優美。（台灣鐵人三項公司提供）

上周紅遍國際的埔鹽順澤宮「鐵人神帽」，這次要到花蓮發功了！「2019花蓮LAVA鐵人三項系列賽」將於11月10日假花蓮國際商港及石雕公園舉辦，也是台灣首次於國際商港進行游泳項目，賽事規格和體驗等同於日本橫濱港的ITU世界巡迴賽，台灣鐵人三項公司總經理鄭世奇今天也在記者會替推廣大使、「重訓女神」梁子淇戴上埔鹽順澤宮的帽子，祝福她參賽順利。

日前剛結束東京奧運鐵人三項資格賽的張綺文、郭家齊兩位選手亦將參與本次盛會，他們將與特地來台參賽的香港鐵人三項代表隊隊長羅亮添同場交流，為爭取2020年奧運賽資格提升戰力。羅亮添也會特地提早抵達花蓮，和花蓮小朋友分享鐵人三項的知識和經驗。

花蓮縣長徐榛蔚表示，「大家都知道花蓮好山好水是個從事運動的好地方，這次得到台灣港務公司花蓮分公司的大力支持，開放花蓮港舉辦鐵人三項賽，將賽事規格直接升等到國際規格，花蓮縣府亦將全力協助，歡迎喜愛鐵人三項運動的朋友來到花蓮當個Jump(正)港鐵人。」

花蓮縣政府為推廣鐵人三項運動向下扎根，所有花蓮在地的小朋友參加小鐵人賽事報名費皆由縣府補助，鼓勵小朋友勇於挑戰並多運動，目前已經有將近300位小朋友報名參加，連同大鐵人的賽事預計當天會有將近1,200名選手前來花蓮挑戰。

花蓮港這次首次開放舉辦鐵人三項游泳項目，自行車及路跑賽道則是沿濱海公路，將七星潭風景區及曙光橋景色盡收眼底。本次賽事也首創50.3公里，游泳只需要游300公尺的賽制，藉此鼓勵更多從事單項運動，像是路跑或是單車的民眾一起來體驗鐵人三項運動的魅力，「重訓女神-梁子淇」也將首次挑戰鐵人！

「鐵人三項一直以來給人感受都是競賽感強烈的運動，似乎不太親民。」鄭世奇表示，10年來持續推廣鐵人三項運動，讓此運動更加親民與增添歡樂，「所以這次特別設計300公尺游泳，鼓勵大家來體驗，相信大家都會愛上這項運動。」

(中時電子報)