位於台北市市民大道五段的台北機廠舊廠址，2015年由文化部認定為國定古蹟後，兩年前開始修復工程，將於十年內撥款65億預算建立國家級鐵道博物館。國家鐵道博物館籌備處於已於今年8月13日獲行政院正式核定設立，文化部今（17）日宣佈，自10月1日起，將由國立台灣師範大學地理學系教授洪致文，擔任國家鐵道博物館籌備處主任。

文化部長鄭麗君指出，洪致文在學術或實務層面都有深厚的經驗，於文化部籌備國家鐵道博物館工作過程中，更以專家學者的身分一路協助，促成多項重要計畫之推展，是此時接掌籌備處的最適人選，相信他能整合資源，帶領團隊做博物館園區整體規劃，以及檔案、史料、文物的典藏、研究、展示及教育推廣等博物館核心業務。

洪致文曾出版數十部鐵道專書，可說是資深的專業鐵道迷，獲金鼎獎的《台灣鐵道傳奇》更推動了20多年來台灣鐵道文化的蓬勃發展。他曾在採訪中強調：「外界看我們是追火車的鐵道迷，其實我們一直在做文化資產保存，若沒有保存，鐵道相關文物全都會消失 。」

洪致文長年致力推動鐵道文化的保存及研究，為中華民國鐵道文化協會創始會員，也是現任台灣交通文化資產保存學會常務理事。在學術工作外，他也長期投入台灣鐵道文化資產的保存運動，尤其關注台灣各地鐵道的相關議題，如搶救支線鐵路、彰化扇形車庫保存、台北機廠保存等。

面積近17公頃台北機廠舊廠址建於1935年，曾經是台灣所有火車的故鄉。無論是蒸汽火車、木造電車到後來的鋼皮電車都在台北機廠組裝、維修和保養 ，直到2012年才因高鐵通車動線及過軌問題停用，隔年遷址至桃園楊梅的富岡基地。

台北機廠舊廠址自2017年開始修復，採「全區整備、分區修復、分區開放」模式，猶如「活的博物館 」 ，預計修復到2026年完工。2017年開放民眾登記導覽，今年6月更舉行總辦公室及員工澡堂修復工程開工典禮，員工澡堂近年在好萊塢電影《露西 》、歌手周杰倫MV場景中出現，成為台北機廠的一大亮點。

(中時 )