就索羅門群島決定與中共建交一事，大陸外交部發言人華春瑩17日表示，中方對索羅門群島政府做出承認「一個中國」原則，同台灣斷絕所謂外交關係，並同中國大陸建交的決定表示高度讚賞。

華春瑩指出，中方支持索羅門群島作為主權獨立國家自主作出的這一重要決定，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是一個基本事實，也是國際社會的普遍共識。在「一個中國」原則基礎上，中國已經同世界上的178個國家建立了正式的外交關係。

她表示，16日索羅門群島議會以27比0的票數作出承認「一個中國」原則，並同中國建交的決定，再次充分地證明，「一個中國」原則是人心所向，大勢所趨，勢不可擋。中方歡迎索羅門群島政府抓住歷史機遇，做出站在歷史正確一邊的選擇。

華春瑩說，在「一個中國」原則基礎上，早日融入中國同太平洋島國合作的大家庭，中方願同索方共同努力，開啟兩國關係發展的新時代。至於中國何時與索羅門群島正式建交，中國有句古語：「果熟蒂落，水到渠成。」

(工商 )