青春校園電影《陪你很久很久》由李淳首挑大樑攜手人氣女星邵雨薇、蔡瑞雪主演，17日釋出蔡瑞雪的幕後花絮，百萬訂閱網紅團體「反骨男孩」成員瑋哥在片中尬上一角，連李淳都讚嘆：「他反應超快、超好笑！」「壓頭獸」瑋哥在一場打鬥戲中對蔡瑞雪用上個人招牌壓頭動作，得意表示：「被瑞雪賺到了！」下戲又不忘撩一下對方：「不要太想我喔！」讓蔡瑞雪搞笑連翻三個白眼回敬他。

蔡瑞雪同樣是知名YouTuber，她表示2人之前不認識，但因看過瑋哥多支影片，覺得對方相當幽默，儘管瑋哥表演時很「失控」，但她同時看到對方紳士的一面，因為拍夜戲時蚊子很多，瑋哥都會主動禮貌問她：「要不要噴防蚊液？」超大反差的行為讓蔡瑞雪驚訝大讚：「瑋哥私下好體貼！」

屈中恆與蔡瑞雪在片中飾演父女。（威視提供）

金鐘影帝屈中恆在片中飾演蔡瑞雪的父親，她不改調皮個性大膽用冷笑話「撩爸」，放送抖動的手指愛心後直呼：「心動了！」讓屈中恆哭笑不得。不過2人直到現在還保持聯繫，偶爾分享工作近況。本身有4個女兒的屈中恆噴發父愛：「瑞雪跟我女兒年紀相仿，我就把她當女兒照顧啦！」

屈中恆在片場給予蔡瑞雪不少表演指導，2人對戲也格外自然放鬆，連導演賴孟傑都認證他們的好感情：「屈哥真的很像她的爸爸，瑞雪把他當靠山！」蔡瑞雪私下也叫屈中恆「爸爸」，不好意思笑說：「覺得屈哥就像自己的親爸爸一樣了！」屈中恆害羞大笑表示：「我怎麼可能生出這麼可愛的女兒！」該片10月25日上映。

(中時 )