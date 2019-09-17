北市在上半年針對飼主未牽繩開罰30件、10萬7000元罰鍰，但短短7的單月開罰案件就有30件，對此台北市議員陳怡君呼籲北市動保處研擬「免牽認證」制度，透過審核教育讓飼主取得認證。

陳怡君指出，目前全北市12行政區僅有8位稽查人員，人力嚴重不足，但民眾因不牽狗釀成的意外頻傳，因此她建議台北市動報處研擬制訂「免牽認證」的可行性。

陳怡君表示，除了土佐犬、比特犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬、獒犬等6六種具攻擊性的兇猛犬隻外，動保處應可針對其他犬隻建立「免牽認證」，讓民眾不致因為未帶狗繩牽毛小孩就挨罰。

陳怡君指出，回顧過去犬隻傷人的案例，重點還是在「飼主教育」，若能透過審核通過讓飼主取得免牽認證，也有增加飼主教育性質的好處。

動保處回應，具有攻擊性的犬隻，飼主仍需要做好牽狗繩的防護措施，如果不想將毛小孩繫狗鏈，目前北市也有迎風狗運動公園、潭美毛寶貝快樂公園、華山公園狗活動區、萬興狗活動區及至善公園狗狗活動區5處地點免繫狗鏈，動保處也會研究「免牽認證」可行性。

(中時 )