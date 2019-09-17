奪下國際地球科學奧林匹亞金牌的吳思翰興趣廣泛，平時喜歡手作模型與實驗。（林欣儀攝）

國小開始就喜歡泡在科博館，就讀台中一中的吳思翰因此愛上礦石、天文，學會廣泛涉獵各種知識，他日前參加國際地球科學奧林匹亞，以世界第7的優異成績奪下金牌。吳思翰笑說，競賽期間必須與外國選手組隊研究恐龍腳印、推斷該處地質歷史，是相當特殊的經驗。

國際地球科學奧林匹亞競賽8月底至9月初在韓國舉辦，競賽項目包括基礎筆試、實地野外考察等，代表台灣參賽的吳思翰說，印象最深刻的部分就是與外國選手協力調查恐龍腳印，藉以推斷出哪種恐龍曾出現、其生活習性與行為狀態，光是鑑別恐龍的腳印就很難。

興趣廣泛的吳思翰說，小二、小三時就常被父母丟到科博館，常常一待就是一整天，一開始覺得礦石、蝴蝶標本、星星都很漂亮，開啟了自己研究的歷程，高一時本想挑戰化學奧林匹亞，卻因緣際會進入地科領域，在競賽期間深刻體會到國際文化差異的衝擊，深感「比賽其實是種交流」。

「參加奧林匹亞讓我學到帶得走的能力！」吳思翰說，在研究期間的分工、討論與團隊合作讓自己收穫豐富，也提升抗壓性、更勇於表現自己，因從小就喜歡手作模型、烘焙及畫畫，未來希望在理科與藝術兩大領域中創造新的連結。

(中時 )