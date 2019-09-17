乳癌是我國女性第一大癌症，每3人當中，就有1人尚未停經。這類患者因仍年輕，容易掉以輕心，往往一發現就是晚期。過去治療上最困難之處在於延長生命，但美國近期發布的研究為此帶來突破。停經前確診乳癌的賀爾蒙陽性、HER2陰性的晚期患者，若以抑制劑治療，3年半後仍可保有70％的整體存活率。

國健署表示，乳癌若處於0-1期，5年存活率可達95％以上；若為第2期，5年存活率為89.1％；若為第3期，5年存活率為72.3％；若屬於第4期，5年存活率則僅有25.7％。

台灣乳房醫學會秘書長陳芳銘表示，台灣民眾停經前罹患乳癌的比率達34.4％，等同每3人當中，就有1人尚未停經。對比美國的19％、日本的26％，台灣民眾停經前罹患乳癌的比率明顯較高。

台灣乳房醫學會理事長曾令民表示，台灣乳癌患者停經前罹病的比率較高，專家普遍認可的原因在於環境污染、晚婚晚育、不餵母乳、飲食西化。這類民眾常因年紀輕而掉以輕心，一確診就為時已晚。

美國近期發布的研究發現，透過抑制劑的治療，可協助停經前確診乳癌的賀爾蒙陽性、HER2陰性的晚期患者提升存活率。若採取傳統治療36個月，整體存活率為64.9％，到了第42個月，整體存活率僅剩46％；若以抑制劑治療36個月，整體存活率為71.9％，到了第42個月仍可保有70.2％的存活率。該治療方式尚未納入健保給付，專家正努力爭取中。

台灣乳房醫學會提醒民眾，預防乳癌上門，應遠離菸酒、養成運動習慣，年過20就應定期自我檢查。若為45至69歲的女性，應每兩年進行一次乳房X光攝影篩檢，如有家族史，則應提早至40歲開始進行乳房X光攝影檢查。

(中時 )