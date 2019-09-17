龜山區忠誠街今年3月21日凌晨慘遭祝融，6輛機車燒到焦黑只剩支架。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山區忠誠街今年3月21日凌晨慘遭祝融，不但6輛機車燒到焦黑只剩支架，還造成15歲的黃姓少女嗆傷送醫，檢警調閱監視器並訪查附近住戶，都證稱是27歲林姓男子縱火，桃檢依涉犯公共危險罪嫌起訴。

林男今年3月21日凌晨1點多，在龜山住處旁一處連棟式集合公寓1樓縱火，火勢一發不可收拾，居民發現連忙報警，但烈焰沖天，警消到場時現場5輛機車、1輛電動機車已全面燃燒，撲滅後車子都已成黑色鐵架，1樓樓梯間中間牆壁及天花板也嚴重受熱、變色，且有局部脫落，裝潢木材嚴重碳化，甚至造成5樓黃姓住戶來不及逃生嗆傷。

林男被逮後矢口否認犯行，還一度辯稱事發前晚10點多還帶禮盒給楊姓嬸婆，製造不在場證明，但遭嬸婆打臉稱根本沒去找她，附近鄰居也證稱曾看到林男出沒在案發地點。

黃姓、李姓、沈姓、洪姓及江姓車主則都證稱自己停放於1樓樓梯間的車輛遭人縱火，檢方訊後，依雙方證詞、現場監視器畫面、桃園市政府消防局火災原因鑑定書等，加上林男手上有水泡燒燙傷照片，認林男涉犯公共危險罪嫌重大起訴。

(中時 )