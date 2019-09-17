美國10歲女童莉莉．梅．亞文特（Lily Mae Avant）的家人今天發表聲明說，亞文特已在醫院病逝。這名女童在德州一處河流游泳時，遭到一種罕見的食腦變形蟲感染。
法新社報導，亞文特在9月初的勞動節週末假期到河裡游泳，下一個週末便出現頭痛和發燒症狀，健康狀況迅速惡化。
她先在當地一家醫院接受治療，接著轉診至沃斯堡（Fort Worth）的庫克兒童醫院（Cook Children's Hospital）。
哥倫比亞廣播公司（CBS）地方台DFW報導，院方診斷亞文特感染了原發性阿米巴腦膜炎（PAM），這種毀滅性的中樞神經系統疾病是由一種稱作福氏內格里蟲（Naegleria fowleri）的食腦變形蟲引起。這種非寄生的變形蟲通常存在池塘、湖泊及河流等淡水水體中。
亞文特的家人在臉書發表聲明說，莉莉．梅（亞文特）已「在耶穌懷抱裡」。
德州衛生服務部（The Texas Department of State Health Services）發言人杜森（Chris Van Deusen）告訴德州地方電視台KWTX：「這種變形蟲出現在德州和美國各地的淡水裡，沒有哪一種特定水體會帶來較高風險。」
杜森說：「儘管每年有數以百萬計的人在湖泊及河中游泳，但這類病例極為罕見。」
(中央社)
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