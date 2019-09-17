針對德國海豚室內空氣及居家清潔系統爆出消費糾紛，消基會以上千書面聲明，回應吳宗憲。（消基會提供／台中馮惠宜傳真）

針對德國海豚室內空氣及居家清潔系統爆出消費糾紛，消基會以上千書面聲明，回應吳宗憲。（消基會提供／台中馮惠宜傳真）

藝人吳宗憲投資、德國海豚室內空氣及居家清潔系統爆出消費糾紛，消基會和台中消保官接獲上百件申訴，為此藝人吳宗憲16日開記者會怒斥「嫌貴不要買」，並直對手惡意競爭，消基會被其利用，消基會17日正式以千字文回應，質疑吳宗憲模糊問題，且提出四疑問，要求正面回應。

消基會台中分會9月10日偕同三名消費者召開記者會，揭露新加坡商旭潤有限公司透過社交平台FB或在大賣場招攬民眾留下資訊到府免費清潔體驗，待約定好後，以體驗為由到府銷售高達8萬元的吸塵器系統，且在消費者反悔欲在7日內要求退貨還款，不是拒不退款就是要扣高達7900元的違約金，消基會受理達20件，僅4件全額退費，台中市消保官受理數也達百件。

吳宗憲16日召開記者會表示，其投資新加坡商旭潤有限公司銷售的德國海豚吸塵器，產品絕對沒問題，且認為係同業的惡意攻擊行為，並質疑被害消費者的存在。

對此，消基會17日以長達千字的書面聲明回應，除強調，消基會質疑的是其銷售手法，且違反消保法拒於7日內退貨還款，目前經消基會協調，20件有書面申訴案中只有4件全額退款，數度召開協調會，該公司只有一次出席。

消基會也提出四個問題，要求吳宗憲以及旭潤公司正面回應：包括：1.為何要用免費到府除塵瞞，而不直接向消費者表示到府推銷介紹產品？2.為何還推稱不是訪問買賣？3.本件商品，不是影音或個人衛生用品，為何拆封後就不能退貨？4.消費者要求退貨，業者標準不一，有無條件全額退款者，有收高額整新費者，也有全然拒絕退款者，為何如此毫無標準？

(中時 )