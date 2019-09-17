為提高軌道系統國產化比例，交通部訂定「輕軌系統採購作業指引」，要求採購作業將廠商經驗或實績納入評選項目中，不列為資格條件，並允許2家以上廠商共同投標，並明定國產化佔比下限需達50％，創造國內外廠商合作機會。鐵道局副局長楊正君表示，目前基隆到台北的輕軌已通過可行性研究，預計兩年半後、約2021年進入採購階段，就可依循該指引作業，盼能留住千億以上商機。

楊正君指出，在軌道系統工程中，我國廠商土建部分能量強，但核心技術的號誌、車輛等部分卻技術不足，號誌能量約10％、電力約40％，每每軌道工程發包都由國外大廠得到統包權利，導致國內廠商無法投入學習技術。為推動我國產業發展，並考慮到輕軌系統技術門檻相對較低，且淡海輕軌是由國內廠商統包，已有一定工程基礎，因此首先頒布輕軌系統採購作業指引。

「輕軌系統採購作業指引」內容，包含「採購配套措施」及「產製標準化措施」兩大部分。採購配套措施要求採購指引將廠商經驗或實績納入評選項目中，不列為資格條件，如此一來還沒有經驗的國內廠商也可一起評選。

該指引也明定應允許2家以上廠商共同投標，讓國內廠商與其他廠商合作投標，增加能量，且辦理軌道建設採購時，招標文件應明定國產化占比下限達50％，也須將各項有助國產化措施納入評選項目。

另我國市場有限，各地採購機關基準又不一致，若實施「產製標準化措施」，將輕軌次系統如車門、防火、軸距、車體等規格統一化，即可整合小市場成為中、大型市場，經濟效益也會增加。

楊正君指出，目前新竹、台南輕軌正在可行性研究中，桃園中線、基隆台北正在綜合規劃中，安坑、淡海二期則正在興建中，六條總經費共約1520億元，其中土建工程約7、800億元經濟效益可留在台灣，剩下約800億的核心技術工程，若可有50％、400億元國產化，等於整體經濟效益就可突破千億元，預計2021年起逐步發酵。

(中時 )