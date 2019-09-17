索羅門外交部長馬內列（左）上周到屏科大參訪，與索國在台留學生見面。（翻攝自屏科大網站／潘建志傳真）

台灣的邦交國索羅門群島與我斷交，目前索國在台的留學生權益也受到影響，屏東科技大學目前校內有5名學生來自索國，其中3名領取台灣獎學金受獎者，斷交後3人恐無法再領「台灣獎學金」，屏科大國際事務處表示，將視學生意願給予最大的協助。

屏科大從10年前開始，陸續有索羅門留學生來熱帶農業暨國際合作學系、食品科學系等系所，就讀碩、博士課程，現已累計超過10名畢業生。目前領有「台灣獎學金」的索國學生，包括2名大學生，其中1名是新生，另外還有1名博士生。

領「台灣獎學金」的學生學士每學期學費與雜費約4.7萬元，碩、博士學位每學期約5萬元，根據過去的經驗，斷交後將不再續發。屏科大國際事務處表示，學校不將教育與政治混為一談，目前校方將先徵詢學生意願，是否繼續留在台完成學業，若有意願學校將會給予最大協助。

上周索羅門外交暨對外貿易部長馬內列才剛到屏科大參訪，並和索國留學生合影。他在致詞時還感謝台灣對索國學生的栽培，學成後將專業知識及技術帶回索國，提升索國農畜產業的專業與技術，沒想到才過了一周就以斷交收場。

(中時 )