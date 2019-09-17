芥菜種會攜手花旗基金會舉辦「Yes

面對全球青年高失業率議題，基督教芥菜種會與花旗基金會合作「Yes, I Can.青年就業培力」計畫，2017年至今幫助近300位有就業困難的青年。近1年來64％青年學員來自經濟弱勢家庭，其中72％因培力計畫經濟獲改善。知名歌手梁文音今（17）日並且現身活動現場，鼓勵青年要勇於面對挑戰，培養面對挫折的勇氣。

花旗基金會於2017年與芥菜種會合作，共同推動「Yes, I Can.青年就業培力」計畫，主要是將芥菜種會在花蓮習藝所等地方，早年幫助原住民青年就業的成功經驗，複製至台北、台中、台南、高雄等主要都會區以及花蓮縣。針對16-24歲的青年設計職能培力課程，協助青年將技能與心理都準備好。

例如19歲的小維曾從事車床風管工作，後來工作意外，造成手部受傷而離開職場，始終無法走出傷害的陰影。經由社工協助克服心理障礙，去年底穩定工作至今。「小維曾嘗試許多管道都無法利就業」小維的媽媽說，幸好有芥菜種會社工幫忙，終於有勇氣跨出去。

「我遇到最大的困難，是我的腳」19歲的阿信是花蓮原住民，在安置機構長大，因為罹患小兒痲痺，他一直以為的障礙，在兩次工作離職後，透過培力課程發現，原來自己的問題在於情緒管理和人際關係。

藝人梁文音關心青年就業問題，特別無償出席記者會，希望藉由她的影響力，號召更多人關懷青年就業問題。她回想參加歌唱比賽的辛苦歷程，11年來也曾因壓力而大哭，因此鼓勵青年別否定自己，要培養實力及面對挫折的勇氣。她也提到職場人際關係的重要，以往講話前不會想太多，慢慢學會調整，「不能只是放，也要懂得收」。

芥菜種會社區發展處長李士青表示，就業培力課程利用教具和體驗教育活動，引導青年快速進入自我探索及清楚生涯方向。再加上各區社工的陪伴與愛心僱主的支持，青年透過職場觀摩體驗，深入了解不同職業別，更能發掘自己所愛，找到適才適性的工作。

(中時 )