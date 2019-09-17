來台參加研討會 美籍男陳屍床上 16:572019/09/17 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 來參加研討會 美籍男陳屍床上 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一名來台參加研討會的美國男子，下午被發現陳屍在房間床上，警消趕抵現場時，男子早已全身僵硬明顯死亡。 聯合報報導，這名男子被發現陳屍在大安區的公務人力發展中心，警方初步認為死者身上沒有明顯外傷，懷疑是因故猝死，詳細死因有待進一步釐清。 (中時電子報) #陳屍 #美男子 #研討會 #猝死 也許您會感興趣 推薦閱讀 失蹤人口陳屍大里溪 警追查死因 16:232019/09/13 社會 睡覺吹電風扇會猝死？真相驚人 09:142019/09/14 生活 華西街男子陳屍住處 身上有刀傷 16:262019/09/15 社會 循環經濟國際研討會 9／24前開放報名 04:102019/09/16 產業．科技 社會熱門新聞 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 蘆竹瑪莎拉蒂直衝貨車底下駕駛亡 驚悚畫面曝光 - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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