一名來台參加研討會的美國男子，下午被發現陳屍在房間床上，警消趕抵現場時，男子早已全身僵硬明顯死亡。

聯合報報導，這名男子被發現陳屍在大安區的公務人力發展中心，警方初步認為死者身上沒有明顯外傷，懷疑是因故猝死，詳細死因有待進一步釐清。

(中時電子報)