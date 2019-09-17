為加速軌道技術國產化，交通部決定先從門檻較低的輕軌著手，近日公告「輕軌系統採購作業指引」。鐵道局今（17）日表示，為避免各地輕軌採購規格不同、欠缺規模經濟，新指引要求允許尚無實績的台廠進入評選，招標更明訂國產化下限為50％，台廠還可把研究成果經申請取得合格證明文件，列入評選項目。

鐵道局預估，包含2021年將進入採購階段的基隆輕軌，還有後續的桃園棕線、基隆、新竹、台南、安坑及淡海等總共6案輕軌都可適用此一新指引，合計國產化商機可上看千億元規模。

鐵道局副局長楊正君說，新指引共有兩項效益，第一是確保建造的同時，讓軌道建設的產值、工作機會盡可能留在台灣。第二是技術國有化程度盡可能提高，未來台廠可組成國家隊，出國競標承攬他國的輕軌建設。

但楊正君也坦言，台灣目前在機電設備中的「號誌、車輛建造及電力設備」等，自有技術含量僅有一至四成，是要加緊趕上之處。

(工商 )