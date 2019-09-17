阿燦師表示，辦桌吃的是古早味，古早味就是人情味。（李欣恬攝）

《十二碗菜歌》將由演員楊烈（右）、蔡昌憲（左）擔任主演。（國家兩廳院提供／李欣恬台北傳真）

以台菜入戲！七年級編導樊宗錡和來自總鋪師家族的阿燦師合作，推出作品《十二碗菜歌》，結合一道道台式料理，加上歌舞表演，邀請觀眾看表演、吃好料，並從料理戲說父子情。

阿燦師現年61歲，本名是林明燦，辦桌資歷超過40年，掌廚超過兩萬場，他的父親是人稱「台灣辦桌祖師爺」的林添盛。

即使身邊有這樣的大廚，但阿燦師的好廚藝從來就不是他父親手把手教他，而是透過眼睛學習，「我老爸以前工作很忙，忙起來也會很兇，完全沒有空教我，他跟我說：『看一次就要記透透了！』所以我邊看邊學，即使老爸嘴上說沒空教我，但也因為知道我在看，會把煮菜的動作放慢。」

台灣舊時代的父親，總有一種威嚴，不會對兒子噓寒問暖，但愛的表現，都展現在日常生活裡，阿燦師說，他父親在離世前，曾提醒他可以不用再從事廚師工作了，因為太辛苦了，「但後來我身邊兩位好友阿斗師（劉東波）和阿成師（張振名），說他們要當我的『左右護法』，說會挺我到底，才讓我繼續老爸的衣缽，傳承他的料理，也傳承他的智慧。」

阿燦師說，他父親發明不少辦桌菜，其中一道「撒嬌雞」，因為特殊的悶煮方式，讓雞肉吃起來甜蜜順口，像在撒嬌一樣，他至今仍喜歡做，也把菜名改為「撒嬌喜全雞」，「這樣子新娘子、喜宴賓客聽到都會很開心。」

阿燦師也將在《十二碗菜歌》客串一角，故事說的也是一對總鋪師父子的故事，兒子總無法理解，為什麼父親對別人那樣親切，但對他卻無比嚴格，父子的心結和誤會，在食物的滋味裡一點一滴釋放。

樊宗錡表示，為了更深入探討父子情，他訪問多位各行各業的男性長輩，「這些阿伯們和他們的父親，都有一個共通點，就是完全不知道自己的老爸們在想什麼，也沒有什麼交流，我們把這些五、六十年前的台灣父子互動方式，融入劇情裡。」

演出台上會有十桌開放給事先報名的觀眾參與，邊吃料理、邊看戲，演員們也會依照劇情安排，走進桌邊演戲。表演將於11月2日在台中國光里里民圓形廣場、11月17日在台南麻豆代天府、11月30日在嘉義義竹慈化寺，免費演出。

(中時 )