鴻海創辦人郭台銘宣布不參選2020總統大選，國民黨中央委員連勝文今受訪時表示，希望高雄市長韓國瑜能跟郭台銘請益，兩人合作，發揮一加一大於二的綜效，他也希望郭台銘考慮是否繼續留在國民黨，畢竟國民黨支持他的人很多，如果也能跟韓團隊合作發揮一加一大於二的模式。

對於之前也幫忙聯繫過郭台銘，連勝文表示，跟郭董談什麼都只是過程，他們其實一點都不重要，他做的任何決定都是他自己經過深思熟慮，以及他個人對國家的忠誠所做出的判斷，絕對不是受任何人的影響，因此他們過程講了什麼都不重要，感謝他為國家做這樣的決定。

他也希望郭台銘跟韓國瑜兩人，不管將來用什麼方法，都能夠一起合作，就他所知，只要郭台銘願意，其實韓國瑜也非常希望能夠有郭台銘的協助，大家都很關心中華民國的未來。

連勝文說，郭台銘決定離開國民黨的時候，其實他很難過，但是基於黨內民主，本來就會支持通過黨內初選的人，這無關個人好惡，如果是郭通過初選，大家也會全力支持他。連勝文稱讚郭台銘有很多很好的想法、政見，希望他思考是不是繼續留在國民黨，一起把國家從民進黨手中贏回來。

(中時 )