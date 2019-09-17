對於鴻海創辦人郭台銘昨晚宣布不參與2020連署競選總統，民進黨立委許智傑今（17）日受訪時表示，「韓國瑜跟蔡英文一對一對打，相信我們會有比較高的勝算」；民進黨立委陳亭妃說，兩兩對決「幾乎勝負已定」！
郭台銘16日晚間發布聲明表示，他再三思考之後，決定不參與2020連署競選總統，「對不起，我讓你們失望了！」雖然不參與總統選舉，但並不表示放棄參與政治事務，他會持續積極推動他所提出的政策。
根據中央社報導，進黨立委許智傑今天受訪時表示，他一直不希望郭台銘參選，「因為韓國瑜跟蔡英文一對一對打，相信我們會有比較高的勝算」。許智傑說，所以民進黨是有信心、要小心、戰戰兢兢，最後一定會贏得這場勝利。
民進黨立委陳亭妃說，現在所有民調中都看到，基本上總統蔡英文跟韓國瑜雙雙對決，幾乎蔡總統都是大贏，且贏的幅度越來越多，三腳督的情況下，蔡總統領先幅度反而縮小。
陳亭妃強調，郭台銘參選與否，最緊張的應該是國民黨，從三腳督還可能有機會一搏，到兩兩對決後，「幾乎勝負已定」。
(中時電子報)
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