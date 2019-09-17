女星陳喬恩最近參加戀愛實境秀《女兒們的戀愛2》引發關注，16日她在微博發出一張粉色天空並配上天使的符號，隔空悼念3年前過世的男星喬任梁（Kimi），最近有網友曬出陳喬恩親自探訪喬家照片，她和喬爸、喬媽聚餐，暖心互動，還親自幫喬媽擦口紅，讓網友感動泛淚。
喬任梁3年前因憂鬱症過世，得年28歲，過去他曾演出《放棄我抓緊我》、《錦繡緣華麗冒險》，和喬任梁相識7年的陳喬恩沉默多日後，才發文表示喬任梁是她在大陸認識的第一個朋友，「你疼我就如疼女兒那樣寵著，你比我小卻總讓著我，你是個紳士。你總是想辦法給我驚喜」，最後說：「我最親愛的朋友，謝謝你真摯的友誼，我將緊緊擁抱著它」。
3年過去，陳喬恩昨在喬任梁的冥誕發文悼念，私下她更用行動延續了和這位老朋友的友情，和朱楨等人特別抽空到喬任梁家，拜會關心兩位長輩，貼心舉動引來網友熱議，紛紛說：「Kimi也會很開心的，謝謝喬恩」、「真正的友情」、「喬恩真的是很善良的人」、「她和KIMi的友情真讓人羨慕！Kimi爸媽也好堅強」。
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(中時電子報)
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