普及生物防治知識，農業處與研究人員到西湖鄉說明平腹小蜂生物防治。（苗栗縣農業處提供／巫靜婷傳真）

普及生物防治知識，農業處與研究人員到西湖鄉說明平腹小蜂生物防治。（苗栗縣農業處提供／巫靜婷傳真）

平腹小蜂卵片可釘於樹葉以便孵化的小蜂幼蟲尋找荔枝椿象卵塊取食。（苗栗縣農業處提供／巫靜婷傳真）

平腹小蜂寄生後會在荔枝椿象卵塊周圍休息。（苗栗縣農業處提供／巫靜婷傳真）

荔枝椿象噴出的臭液對人體皮膚和眼睛具腐蝕，傳統依賴人工摘卵、化學噴藥防治，為普及生物防治知識，苗栗縣政府農業處前往西湖鄉宣導，教導農民趁著產卵期可利用平腹小蜂寄生，降低荔枝椿象族群密度。

荔枝椿象若蟲分為5齡期，分布於4月至10月，成蟲越冬回暖時便開始聚集交配產卵，雖然苗縣種植荔枝、龍眼面積零散，椿象棲於無患子、台灣欒樹間吸食嫩芽或花穗汁液生存，仍不時嚇壞民眾，利用自然界一物克一物觀念，平腹小蜂、卵跳小蜂產卵寄生荔枝椿象卵內，可減少孵出機會。

然而生物防治價格不菲，平均1公頃需釋放1萬4000隻，每隻1元、1期4次，生物防治每公頃就要花費5萬6000元，即便縣府編列一半配合款，農民仍興趣缺缺，農務科指出，食安議題備受重視，農藥減量、替代防治成為政府力推方向。

正逢荔枝椿象若蟲期進入成蟲期，化學防治搭配物理防治最有效，等待明年3月春暖花開，切忌灑藥，改由平均釋放平腹小蜂產卵，便可使小蜂幼蟲取食椿象卵，動手摘卵塊加速防治效果，目前生物防治盛行於彰化、台中、高雄等重災區，苗栗農民使用率低，農業科表示，若有需求，將提供農民諮詢管道自行接洽。

(中時 )