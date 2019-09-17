荔枝椿象噴出的臭液對人體皮膚和眼睛具腐蝕，傳統依賴人工摘卵、化學噴藥防治，為普及生物防治知識，苗栗縣政府農業處前往西湖鄉宣導，教導農民趁著產卵期可利用平腹小蜂寄生，降低荔枝椿象族群密度。
荔枝椿象若蟲分為5齡期，分布於4月至10月，成蟲越冬回暖時便開始聚集交配產卵，雖然苗縣種植荔枝、龍眼面積零散，椿象棲於無患子、台灣欒樹間吸食嫩芽或花穗汁液生存，仍不時嚇壞民眾，利用自然界一物克一物觀念，平腹小蜂、卵跳小蜂產卵寄生荔枝椿象卵內，可減少孵出機會。
然而生物防治價格不菲，平均1公頃需釋放1萬4000隻，每隻1元、1期4次，生物防治每公頃就要花費5萬6000元，即便縣府編列一半配合款，農民仍興趣缺缺，農務科指出，食安議題備受重視，農藥減量、替代防治成為政府力推方向。
正逢荔枝椿象若蟲期進入成蟲期，化學防治搭配物理防治最有效，等待明年3月春暖花開，切忌灑藥，改由平均釋放平腹小蜂產卵，便可使小蜂幼蟲取食椿象卵，動手摘卵塊加速防治效果，目前生物防治盛行於彰化、台中、高雄等重災區，苗栗農民使用率低，農業科表示，若有需求，將提供農民諮詢管道自行接洽。
(中時 )
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