說好的「台灣重開機」？ 郭抽身 柯怨怎不早點講

鴻海創辦人郭台銘選在總統副總統候選人連署截止日前一晚，宣布不參加連署，為政壇投入震撼彈，其中最意外的莫過於雙方陣營粉絲，近柯人士第一時間接獲記者詢問電話，還錯愕反問「真的假的？」該人士表明，直至16日下午都還在忙連署準備事宜，沒想到卻換來一場空，現在只能全力回防，鞏固台灣民眾黨的政黨票了。

總統副總統候選人連署截止日就在今天，由於先前郭柯王結盟態勢明顯，加上郭台銘大動作宣布退出國民黨，都讓郭柯陣營士氣大振，支持者興致勃勃準備連署一事，據傳柯文哲心腹蔡壁如也下令柯粉俱樂部各地分部及外圍組織，全力準備幫忙郭拚連署。

近柯人士指出，直到16日下午都還在忙連署準備事宜，甚至全台2千個連署點都已部署完畢，一切就等郭台銘宣布參選，雖然郭沒在中秋當日宣布參選，大家就有預感，但仍抱持一絲希望，沒想到驚喜變驚嚇，現在只能全力拚政黨票了，「但大家都罵死了，忙了這麼久卻換來一場空」。

橘營人士分析，雖然外界將郭不參與連署歸因於團隊起步太晚、柯不願當副手等因素，但當初藍營也有人拱郭選，現哪有立場勸退別人，但關鍵應該仍是美、中，由於郭台銘在美中都有龐大資產，應仍是郭陣營的重要顧慮因素之一。

該人士指出，細看郭台銘的聲明，內容僅說「決定不參與2020連署競選總統」而非直接表態「棄選2020」，由於親民黨現在還握有一張總統門票，據傳已有其他陣營積極接洽，橘營內部也分成宋楚瑜親自出征、與他人合作兩派，大家並沒把話說死，距離政黨推薦提名截止日還有2個多月，不到最後一刻誰都說不準。

(中時 )