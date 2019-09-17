因為熱愛3D動畫設計，嶺東科技大學數位媒體設計系應屆畢業生童浩毓、陳力維大二時就立定志向要走動畫這條路，並與其他同學共同創作3D動畫作品「調情師」，奪下多項大獎，為延續他們的精神，團隊決定捐出獎金，藉以鼓勵更多學弟妹堅定目標、勇於挑戰自我。

提到「調情師」創作，團隊成員說，這件作品以親情為出發，集結5人之力、耗時2年才完成，其中探討普魯斯特效應，透過嗅覺喚起人類行為與情緒記憶的感官，除劇情感動人心，其中的動畫設計、配樂等都很重要，在今年各類動畫競賽中屢創佳績，也獲第八屆HPC功夫－國網3D動畫全國大賽冠軍。

走在3D動畫設計這條路，童浩毓、陳力維深有感觸，他們說，學習創作的過程很辛苦且漫長，但因堅定心志、及早確認目標並號召志同道合的同學，每每遇到瓶頸時，能相互打氣，且有老師提供資源與方向，才能不斷克服困難，終於走出成功的路。

指導老師廖偉智說，動畫創作是一場耐力與意志力的馬拉松賽，許多人遇到困難就放棄，但這群學生從未停下腳步，在創作過程中不斷克服困難，他們為讓自己的精神獲得延續，決定捐出獎金、幫助更多走上這條路的學弟妹，期盼培育更多動畫人才。

(中時 )