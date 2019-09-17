宅神朱學恒在臉書發文。（圖/朱學恒臉書）

郭台銘昨深夜發聲明，丟出不參加2020總統大選的震撼彈後，不少郭粉難過的說，「大選放假一天！韓粉、英粉自己去玩吧」。對此，宅神朱學恒在臉書發文，並點周杰倫的歌《說好不哭》戲給郭粉。

鴻海創辦人郭台銘是於昨晚11點發聲明，宣布不參與 2020 總統大選，並對支持者說「對不起，讓你們失望了」，引起震撼，不少郭粉難過的在網路留言說，「我內心好痛苦哦」、「大選放假一天！韓粉、英粉自己去玩吧」還有果粉呼籲藍的去郊遊，淺綠去歸隊。

朱學恒在《政治神邏輯》直播中，首先提出3疑問，包括深夜退選暗藏玄機；郭換影片暗示後會有期；內部民調贏韓卻輸蔡10% 郭台銘不想再輸一次、討厭綠也不愛韓、果凍粉將流向何方等

並在臉書發文說，「哎唷，今天搭配上周杰倫說好不哭這首歌真是恰好，這首歌獻給郭粉」。

網友說，「不哭不哭眼淚是珍珠」、「說好不哭」、「真適合」。

(中時電子報)