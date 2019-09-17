北市府的西區門戶計畫中，原本預計明年要斥資3000萬元，將太原路與市民大道交叉口封閉，改闢成行人徒步區與新廣場，但當地過半的商家和居民，都擔心會影響貨車的進出貨，耽誤批發作業，並減少了汽車的臨停空間，相當反彈，議員更痛批市府未善盡溝通。都發局長黃景茂17日宣布，太原路徒步區廣場暫時不做了。

北車人潮眾多，市府為了將人潮帶到後站，振興後站、地下街、華陰等3個商圈，在太原路和市民大道交叉口，規畫徒步區與新廣場，預計今年10月起每周六中午12時至晚間9時，禁止車輛通行，作為試辦之用，明年再正式執行。

不過，都發局在8月15至19日進行問卷調查時，針對施作徒步區，反對的商家占61％，反對蓋新廣場則占87％，此外市府今年5月舉辦的2場整合會議及1場現勘中，只邀到後站和華陰商圈的理事長，獨漏地下街商圈理事長，引發不滿，不僅認為不尊重，更擔心封街後，貨車無法進出裝卸貨，影響生計，同時也縮減了停車空間。

「沒有充分溝通，就貿然執行！」市議員鍾佩玲痛批，封街影響商圈生計，車子都進不去，導致商圈批發市場沒落，且不可能要商家從更遠的停車場大包小包走過來，如此只會扼殺商圈的生命力，市府完全沒作好詳盡的後續蒐集和分析。

黃景茂指出，他當時去和後站、華陰商圈的理事長，以及當地里長談時，都同意施作，以為理事長就代表商圈，不過如今有反彈，市府會從善如流，暫時就不作徒步區與新廣場了，新工處會將3000萬的經費作其他功能。

(中時 )