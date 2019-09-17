今年17歲的安安，出生一個月時癲癇發作，至今仍不定時會發作，影響其發育，除了肢體發展遲緩外，連話也不會說，其母親雅萍因不想讓安安因為病情承受外界異樣眼光，因此在前足不出戶3年。（天使心家族基金會提供／林良齊台北傳真）

今年17歲的安安，出生一個月時癲癇發作，至今仍不定時會發作，影響其發育，除了肢體發展遲緩外，連話也不會說，其母親雅萍因不想讓安安因為病情承受外界異樣眼光，因此在前足不出戶3年，直到加入天使心家族基金會後，接受其課程，慢慢釋懷。

17歲的安安剛開始癲癇發作時，連吞嚥都無法，至今好不容易學會吃東西，也會搖頭與微笑。

雅萍回憶，安安剛發作時，帶著她去各處求神拜佛，但台灣傳統就是因果報應論，認為這輩子要養她，勢必是上輩字做了什麼壞事，因此十分自責，直到她一歲時情況始終未好轉，只能中斷工作，直到接受天使心基金會的課程，她慢慢開始上課，並接受「父母先走出來，孩子才有希望」的觀念，也申請居家服務，並在安安5歲時重返職場工作。

雅萍說，有次基金會的其他家庭邀請她去赴東京迪士尼，但斷然拒絕「因為還沒準備好」，但第二次邀訪時便立刻接受邀請，為了去東京迪士尼玩，還先赴金門遊玩適應飛機環境，最後也如願成行東京之旅。

至於是否會擔心安安的未來？雅萍僅說，很多事擔心後也沒有用，因為計畫往往趕不上變化。

天使心家族基金會今年邀請藝人A-Lin擔任友好天使，呼籲社會大眾一起成為友好天使，A-LIN也將在11月1日為天使心家族基金會舉辦義唱，洽詢電話（02）2718-1165。

(中時 )